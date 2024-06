Grande nouvelle pour les Diables Rouges : "Ils sont fit et seront là pour le premier match"

Domenico Tedesco s'est présenté face à la presse ce dimanche avec de très bonnes nouvelles. Arthur Theate et Jan Vertonghen seront de retour pour le premier match de groupe.

Domenico Tedesco avait été très critiqué pour être parti à l'Euro 2024 avec un groupe comprenant deux joueurs très incertains pour l'entame du tournoi : Jan Vertonghen et Arthur Theate. Mais depuis quelques jours, ils sont tous deux présents à l'entraînement.

Et ce dimanche, à Francfort, Tedesco a confirmé la bonne nouvelle : "Arthur Theate et Jan Vertonghen se sont entraînés avec l'équipe et c'est un grand plaisir de vous annoncer qu'ils seront disponibles pour demain, et feront partie du groupe".

De Cuyper et Debast, ou Theate et Vertonghen ?

Cela veut-il dire que Maxim De Cuyper et Zeno Debast ne démarreront finalement pas ? Ce serait peut-être prendre un risque de faire débuter deux joueurs qui reviennent de blessure. "Aucune décision n'est encore prise sur ce plan", précise Domenico Tedesco.

Mais le sélectionneur n'est pas inquiet s'il doit débuter avec De Cuyper et Debast malgré leur manque d'expérience. "Je crois en tout le monde, je dis bien en tout le monde. Maxim a très bien presté dans les deux matchs amicaux. Ce n'était pas prévu qu'il y joue autant mais les circonstances nous y ont forcé", rappelle le sélectionneur.

"Mais ma décision n'est pas prise à ce sujet. On verra comment je me sens demain matin en me réveillant", conclut Tedesco avec un petit sourire. Visiblement, il a déjà son idée en tête, mais bien malin qui peut la deviner...