La chance du champion ? L'Union a une main sur le trophée après un match bizarre à Anderlecht

Un match de 105 minutes, deux penaltys, trois longues interventions du VAR... et l'Union qui va gagner à Anderlecht dans un match très bizarre. Le RSCA na pas pu empêcher son rival bruxellois de se rapprocher encore un peu plus du titre.

Il ne fallait pas arriver en retard au Lotto Park. Ou plutôt, si vous étiez arrivé à votre siège quelques minutes après le coup d'envoi, vous vous seriez demandé pourquoi le jeu était à l'arrêt et pourquoi l'arbitre allait consulter le VAR.

La raison, c'était une bête faute de Moussa N'diaye sur le premier long ballon unioniste après... 16 secondes de jeu. C'est à la 6e minute que Mr Smet désignera le point de penalty. Franjo Ivanovic ne fera pas mieux que David (sur le banc) : il place à côté, et le derby de Bruxelles peut "vraiment" commencer.

L'Union a les crocs, Anderlecht pas

Le début de match est un peu fébrile côté anderlechtois, avec notamment un Maamar à côté de ses pompes qui finira par se faire ironiquement applaudir pour son premier contrôle réussi. Mais si l'USG est vive et dangereuse en contre, le premier arrêt du match est pour Moris devant une tête que Dolberg aurait dû rendre plus dangereuse (15e).

Ce sera la seule alerte pour le portier unioniste. Chaque geste anderlechtois donne la sensation d'être forcé, chaque geste unioniste est fluide, comme cette feinte de Sadiki (17e) ou ce dribble d'Ivanovic devant N'diaye (23e). Après le cadeau du penalty, Verschaeren offre le but : sur une passe risquée de Simic, il ne sent pas Ivanovic, qui sert Mohammed Fuseini (27e, 0-1).

S'ensuit un moment de flottement, mais aussi une USG qui rentre en mode "guerrier", et donc un peu agaçant : faute d'antijeu de Ait El-Hadj sur Huerta, Dendoncker qui réclame un penalty, Moris et MacAllister qui gagnent du temps dès que possible et, surtout, un tacle crapuleux de Christian Burgess sur Angulo (33e). L'Anglais manquera le déplacement au Bosuil. Sur quelques autres pertes de balle (Hey, Dendoncker), l'Union continuera à remonter le terrain à grandes enjambées ; sur un contre, enfin, Colin Coosemans devra sortir le grand jeu devant Khalaili (45e+2). Entracte sur un derby assez déséquilibré dans le jeu.

La chance du champion ?

Hasi remplace Huerta par Stroeykens, et Anderlecht résiste bien aux vagues unionistes en début de seconde période : une tête de Hey sur coup-franc passe juste au-dessus (50e). Mais il faut une maladresse incroyable de Ait El-Hajd, sur une nouvelle perte de balle de Verschaeen, pour que le 0-2 ne tombe pas (53e).

Et il aurait pu s'en mordre les doigts : Burgess, qui tenait Dolberg à la culotte depuis le début du match, le heurte dans le rectangle sur un ballon assez anodin. Il faudra encore une longue consultation du VAR, mais c'est penalty. Moris s'envole superbement, mais Mario Stroeykens suit bien. Sauf que le buteur... est parti trop vite, et que le but est donc annulé (72e).

Est-ce la chance du champion ? Toujours est-il que le RSCA ne s'en remettra pas, et manque presque d'encaisser dans la foulée sur un très mauvais ballon en retrait d'Augustinsson que Coosemans gère bien (75e). Moris, lui, ne sera plus inquiété, et ce malgré... neuf minutes de temps additionnel. Et si c'était la chance du champion ? On le pense sérieusement...