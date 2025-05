Décisif 148 fois en 113 matchs et champion : cet ancien du Standard et de Bruges continue de se régaler à l'autre bout du monde

Seul et unique buteur de la victoire à Tanjong Pagar, Maxime Lestienne est le meilleur joueur de l'équipe championne de Singapour. L'ancien de Mouscron, du Club de Bruges et du Standard continue de se faire plaisir à l'autre bout du monde.

Les adieux de Maxime Lestienne à la Belgique ont été difficiles. Ancien chouchou de Mouscron et joueur apprécié au Club de Bruges, l'ailier droit n'a pas su convaincre au Standard et Sclessin l'a chahuté à quelques reprises avant son départ.

En janvier 2022, le récent trentenaire a rejoint Lion City Sailors, à Singapour. Il ne lui a pas fallu longtemps avant de devenir le meilleur joueur du championnat.

Depuis son arrivée, Lestienne a disputé 113 rencontres : il compte 61 buts et 87 passes décisives. Ce samedi, il a inscrit le seul et unique but de la victoire à Tanjong Pagar. Lion City est champion, qualifié pour les demi-finales de la Coupe nationale et pour la finale d'une compétition continentale, sorte de deuxième division de la Ligue des Champions asiatique.

Désormais âgé de 32 ans, Maxime Lestienne a retrouvé le plaisir du jeu à l'autre bout du monde. Et avec un contrat courant jusqu'au 31 décembre 2025, il y a de grandes chances qu'une prolongation arrive dans les prochaines semaines, au terme de la saison.

Meilleur buteur et meilleur joueur du championnat la saison dernière, Lestienne est bien parti pour remporter à nouveau ces trophées individuels cette saison.