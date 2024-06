"Plus jamais ça !" : l'interprète de l'hymne national à la guitare sort du silence et répond aux critiques

Lors du match de la Belgique face au Luxembourg, la Fédération belge avait innové en proposant à Cedric Maes d'interpréter l'hymne national à la guitare électrique.

Une prestation qui en avait laissé certains dubitatifs. "Ils nous foutent encore une fois la honte", "Plus jamais ça", "Dégueulasse" ou encore "C’est quoi cet hymne de golmon ?", avait-on pu lire de la part de plusieurs internautes, visiblement peu satisfaits.

Suite aux nombreuses réactions, le Nieuwsblad s'est entretenu avec le guitariste Cédric Maes. Ce dernier est sorti du silence et ne semble pas porter attention aux critiques.

"C’était quelque chose de différent, de jouer de la guitare sur le gazon, tout seul, très simplement. Et c’était excitant, parce que je n’avais jamais rien fait de tel auparavant. Mon fils est un grand fan de football, tout comme mon père, alors il peut mourir heureux maintenant."

"Je veux dire qu’on ne fait pas quelque chose comme ça pour soi. Je l’ai donc fait pour eux. Je ne peux pas non plus imaginer qu’un musicien puisse dire : ‘Voilà un rêve qui devient réalité’. Ce n’était pas un point culminant de ma carrière sur le plan créatif, donc je n’y attache pas trop d’importance."

Il explique également que jouer devant un stade de 36 000 personnes ne l'a pas tant intimidé. "Honnêtement, cela ne m’impressionne pas tellement. Je ne veux pas paraître blasé, mais j’ai l’habitude de jouer devant beaucoup de monde. Je pense que j’ai parfois plus le trac devant un petit public. Dans une maison de jeunes, devant 40 personnes, c’est beaucoup plus sinistre, beaucoup plus personnel. Ces gens peuvent vous sentir respirer, voir le blanc de vos yeux, c’est mille fois pire."