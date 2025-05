Eric Gerets et Daniel Van Buyten étaient de la fête à Marseille pour une soirée de légende(s)

Le match des légendes de Marseille s'est soldé sur un partage de frères. Eric Gerets était sur le banc de l'une des deux équipes, et Daniel Van Buyten a joué une cinquantaine de minutes dans l'équipe d'en face !

Il y avait une saveur belge à cette soirée de gala pour les 125 ans de l'Olympique de Marseille. L'une des deux équipes de légende (les "Légendes olympiennes" affrontaient les "légendes phocéennes", soit uniquement des joueurs ayant un passé à l'OM) qui s'affrontaient aujourd'hui au Vélodrome était en effet coachée par Eric Gerets.

Entraîneur emblématique de l'OM de 2007 à 2009, Gerets a offert une présence émouvante aux supporters de Marseille. Très ému par l'honneur qui lui était fait (comme il l'expliquait ici), il déclarait avant la rencontre : "Mon plus beau moment à Marseille ? Quand je suis arrivé... jusqu'au jour où je suis parti".

Les supporters de l'OM étaient bien sûrs très heureux, mais aussi très émus de voir le Lion de Rekem au Vélodrome : beaucoup n'avaient pas forcément conscience de l'état de faiblesse dans lequel son AVC l'a laissé.

Gerets et... Van Buyten en forme

Mais Gerets est apparu souriant et en forme, et a vu son équipe offrir un sacré spectacle. Les deux équipes ont partagé l'enjeu (3-3), avec notamment un doublé pour Sonny Anderson en faveur des légendes coachées par Gerets.

Et côté Légendes olympiennes, on retrouvait un certain... Daniel Van Buyten : à 47 ans, l'ex-Diable Rouge présente toujours un physique impeccable et donne presque l'impression qu'il pourrait rendre des services à un club belge. L'ancien défenseur du Bayern Munich et, donc, de l'OM (2001-2004) a joué 53 minutes.