Un ancien du Standard pour succéder à Will Still ? Les négociations coincent

Reims se cherche toujours un entraîneur pour assurer la succession de Will Still. Mais les négociations trainent.

Depuis la fin du mois de mai, Luka Elsner fait partie des favoris pour devenir le nouveau T1 de Reims. Les négociations ont d'ailleurs commencé il y a une quinzaine de jours. Mais toujours pas d'accord en vue selon L'Equipe.

Le quotidien français écrit que l'entraîneur slovène est déterminer à rejoindre les Rémois mais que son club du Havre (où il est encore sous contrat pendant une saison) refuse de le laisser partir sans une compensation financière digne de ce nom.

Reims et Le Havre ne cèdent pas pour Luka Elsner

Les deux clubs ont beau avoir chacun mis de l'eau dans leur vin, les différents seraient encore trop importants pour trouver un accord.

Pour la première fois, il serait donc question que le deal n'aboutisse pas. Reims sera-t-il assez patient pour continuer à dialoguer avec Le Havre au sujet de l'ancien coach du Standard ou finira-t-il par se tourner vers une autre piste ?

Lors de son court passage chez les Rouches pendant la saison 2021/2022, Luka Elsner avait notamment un certain Will Still comme adjoint.