Une bonne nouvelle pour Lois Openda, une mauvaise pour les Diables Rouges ?

La Belgique ira à l'Euro 2024 avec deux attaquants, dont Lois Openda. Le joueur de Leipzig attend d'ailleurs une merveilleuse nouvelle durant le tournoi.

Le Diable Rouge Lois Openda s'est présenté ce jeudi après-midi en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes.

Avant même qu'on le questionne concernant ses performances ou ses ambitions, Openda a dû donner plus d'informations quant à la grossesse de sa femme, qui va bientôt accoucher.

Lois Openda, papa pendant l'Euro

“Je serai papa pendant l’Euro. C'est un garçon. J’irai voir mon enfant, et puis je reviendrai ici. Je me suis aussi marié. C’est une période remplie de bonheur. Je suis marié, je vais avoir un enfant et je vais jouer l’Euro. Ça me donne une motivation en plus", a expliqué le joueur. "Je serai papa entre le 2 et le 5 juillet, mais cela peut arriver avant."

La question cependant, malgré cette merveilleuse nouvelle, est de savoir si l'accouchement pourrait arriver juste avant ou pendant un match important.

"Si je dois choisir entre un 8e de finale et l'accouchement ? Ca n'arrivera pas. On trouvera une solution. Si je dois être au deux, je serais au deux", a assuré Openda.