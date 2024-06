Vincent Kompany aurait-il des goûts de luxe ? Il vise un renfort qui pourrait dépasser les 80 millions

Vincent Kompany en pince pour Xavi Simons. Mais l'arracher au PSG ne sera pas facile.

Après avoir été envoyé du côté du PSV, Xavi Simons a une nouvelle fois été prêté cette saison, cette fois à Leipzig. L'option d'achat surréaliste montre les Parisiens croient en lui et ont bien l'intention de le récupérer.

Il faut dire que le joueur fait plus que répondre aux attentes : il sort d'une saison à 10 buts et 15 assists en Allemagne. Aux premières loges pour le superviser, le Bayern étudierait la possibilité de le faire venir à Munich selon Sky Sports. Vincent Kompany himself insisterait pour que cela se concrétise.

Mais le PSG ne serait plus enclin à le louer une nouvelle fois : seul un transfert définitif pourrait lui valoir une aventure au Bayern. Et cela coûterait très cher aux Munichois. Xavi Simons est évalué à 80 millions d'euros par Transfermarkt et dispose encore d'un contrat jusqu'en 2027 à Paris, ce qui risque de faire encore monter les enchères.

Xavi Simons, un dossier très compliqué pour le Bayern

D’autant que le PSG envisage d’intégrer Simons dans l’équipe la saison prochaine. En raison du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, l'apport de joueurs créatifs ne sera certainement pas de trop.

Il faudrait donc potentiellement dépasser le record du transfert le plus cher de l'histoire du Bayern Munich (un certain Harry Kane, débarqué pour 95 millions l'été dernier) pour voir Xavi Simons sous les ordres de Vincent Kompany.