C'est fait pour Carlo Ancelotti : un grand projet pour rebondir après le Real, son successeur à Madrid désigné !

Après quatre saisons au Real Madrid, Carlo Ancelotti va bel et bien quitter la capitale espagnole à un an de son contrat. Depuis plusieurs mois déjà, des rumeurs font de lui le nouveau sélectionneur du Brésil.

Cela se confirme : en ce jour de lendemain de défaite du Real dans le Clasico, un accord a été trouvé, l'entraîneur italien va bien prendre en charge la Seleção. "Porter Carlo Ancelotti à la tête du Brésil est plus qu'une décision stratégique. C'est une déclaration au monde entier : nous sommes déterminés à reconquérir la première place du podium. Il est le plus grand entraîneur de l'histoire et il dirige aujourd'hui la meilleure équipe nationale de la planète", écrit la fédération brésilienne.

Les documents ont déjà été signés, la composition du staff déterminée : Ancelotti va quitter le Santiago Bernabeu en fin de saison, avec une cérémonie en son honneur. Il retrouvera donc Vinicius, Rodrygo, Eder Militao Endrick dans ses nouvelles fonctions.

Son successeur sur le banc madrilène ne fait plus aucun doute : Xabi Alonso a signé un contrat jusqu'en 2028 et devrait commencer lors de la Coupe du Monde des clubs.

Celui qui est encore officiellement l'entraîneur du Bayer Leverkusen connaît bien la maison pour avoir dirigé avec maestria l'entrejeu madrilène de 2009 à 2014 en tant que joueur.

🚨🤍 Xabi Alonso to Real Madrid, here we go! Story confirmed and deal sealed for Xabi as new manager until 2028.



Staff sorted, contract in place and three year deal for Alonso with Real planning for him to start at FIFA Club World Cup.



Ancelotti farewell soon, then Xabi era. 🎞️ pic.twitter.com/s6jY4DzZmx