Une situation de plus en plus pesante : l'Euro 2024, la dernière de Romelu Lukaku chez les Diables Rouges ?

Romelu Lukaku a souvent été incertain quant à son avenir en sélection. Et ce n'est pas l'acharnement dont il a été la cible après la défaite contre la Slovaquie qui va changer les choses.

Pour Romelu Lukaku, le match contre les Slovaques a malheureusement fait penser au partage sans but contre la Croatie au Qatar. Big Rom a pourtant marqué à deux reprises mais les interventions du VAR pour annuler les deux buts n'a fait qu'alimenter encore un peu plus les moqueries sur les réseaux sociaux.

Et cela agace Lukaku. Het Laatste Nieuws rapporte que Big Rom avait déjà des doutes quant à sa participation à l'Euro mais a finalement été convaincu de rester avec le groupe. La compétition pourrait malgré tout être sa dernière avec les Diables Rouges.

Nul n'est prophète en son pays

Lassé des critiques, il songerait à prendre sa retraite internationale après l'Euro.

Romelu Lukaku a toujours eu beau faire bonne figure en arguant que les critiques le rendaient plus fort, la situation serait de plus en plus pesante.

Avec sa forme éclatante en sélection avant Belgique - Slovaquie, les circonstances ne laissaient que peu de place au vague à l'âme du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale. Mais lorsqu'il ne trouvait pas systématiquement le chemin des filets, le manque de considération le concernant semblait déjà fort l'atteindre.