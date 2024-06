🎥 Le superbe but d'un ancien Anderlechtois en Copa America

Alors que l'Euro bat son plein en Allemagne, son équivalent continental a débuté il y a peu aux Etats-Unis.

La Copa America a débuté il y a quelques jours avec une victoire de l'Argentine face au Canada. Organisée aux Etats-Unis cette année, la compétition compte plusieurs nations invitées en plus de toutes les formations d'Amérique du Sud qui elles, sont qualifiées par défaut.

On retrouve ainsi en plus du pays hôte, le Mexique, le Canada, le Costa Rica, la Jamaïque et le Panama de l'ancien Anderlechtois Amir Murillo.

Ce dernier était titulaire hier soir au Hard Rock Stadium de Miami face à l'Uruguay. Le Panama a été défait 3-1 toutefois, l'ancien Mauve a planté un superbe but dans les arrêts de jeu. Celui qui sort d'une bonne saison à Marseille, a crucifié Sergio Rochet d'une très belle frappe enroulée.

Il s'agit de la deuxième Copa America de l'histoire du Panama, versé dans le groupe de l'Uruguay, des Etats-Unis et de la Bolivie.