"Il m'a déjà beaucoup changé" : Jérémy Doku décrit sa relation avec "le perfectionniste et passionné" Pep Guardiola

En conférence de presse, ce lundi, Jérémy Doku s'est exprimé sur sa relation avec l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola. L'Espagnol est un perfectionniste, Doku le devient donc également.

C'est il y a un an que Jérémy Doku quittait le Stade Rennais pour rejoindre Manchester City, alors champion d'Europe en titre. Si certains estimaient que l'ancien d'Anderlecht n'aurait quasiment pas voix au chapitre, il a été un élément beaucoup utilisé par Pep Guardiola, cette saison. Et même sans être un titulaire indiscutable, apprendre tous les jours de l'entraîneur espagnol est un plus que Doku ne peut pas négliger.

"Je sais plus de choses sur le football maintenant qu'il y a un an. Mes coéquipiers sont meilleurs qu'en France, les équipes adverses aussi. Et, avec Pep Guardiola, j'ai un excellent entraîneur" déclarait-il au Jupiler Media Village de Freiberg, ce lundi en conférence de presse.

"Il m'a déjà beaucoup changé en tant que joueur. J'ai vécu des moments très difficiles, d'autres très bons. Guardiola a voulu me recruter car il connaissait mes qualités, il sait quel type de joueur que je suis. Il a toujours eu le même discours avec moi. Il me dit que je peux jouer librement et qu'il me fait confiance pour prendre les bonnes décisions."

Le perfectionnisme de Guardiola peut faire passer un palier supplémentaire à Jérémy Doku

L'ailier gauche de Manchester City décrit son entraîneur comme un perfectionniste, un coach qui met beaucoup de pression pour tirer le meilleur de ses joueurs. "C'est un entraîneur très intense, qui cherche constamment la remise en question. Même après un bon match, il peut venir vous parler à même le terrain d'une situation très spécifique qui s'est déroulée après cinq minutes de jeu. Il sait exactement ce que vous avez fait de mal."

"Cela montre la passion qu'il a pour le jeu, pour le football. C'est un perfectionniste, et quand vous évoluez sous ses ordres à Manchester City, vous devenez aussi très perfectionniste. Il y a des moments où je pensais avoir bien fait, puis il est venu vers moi pour me dire que j'aurais pu faire les choses différemment. Avec lui, vous apprenez constamment."

Avec treize joueurs sélectionnés, Manchester City est le club le plus représenté dans cet Euro 2024, en compagnie de l'Inter Milan. Pep Guardiola a donc beaucoup de travail pour observer les performances de chacun de ses protégés.

"Je ne sais pas s'il a déjà regardé mes matchs, il doit en regarder beaucoup. Il va le faire, c'est certain, mais il doit aussi trouver du temps pour jouer au golf (rires). C'est quelqu'un qui s'occupe énormément de ses joueurs."