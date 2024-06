🎥 Thorsten Fink avertit ses joueurs et leur adresse un message clair

Le Racing a débuté les grands travaux pour se construire un noyau compétitif sous les ordres de son nouveau mentor allemand.

Après avoir dirigé ses premières séances dans son nouveau club, Thorsten Fink s'est adressé à ses troupes plus tôt dans la journée.

Dans une vidéo relayée sur le site du club, on peut voir l'Allemand lors d'une causerie avec son groupe, et ce dernier avait un message très clair pour ses joueurs : "Je suis heureux d'être ici et d'entraîner ce grand club. Je ne regarde pas derrière, mais devant vers l'avenir. Ce qu'il s'est passé la saison dernière n'a plus d'importance aujourd'hui", a déclaré l'ancien entraîneur du STVV.

L'entraîneur allemand a donc tenu à adresser un message très clair à son groupe: "Un nouveau chapitre débute maintenant, avec une nouvelle énergie. Si quelqu'un ne veut pas ou ne peut pas jouer ici, il vaut mieux qu'il parte. Sinon vous devez vouloir vous battre pour votre place dans l'équipe. Avec une concurrence saine, il faut vouloir être le meilleur pour jouer. J'aime cette mentalité. La passion, la vision de l'avenir, la solidarité et la confiance sont les choses les plus importantes dans le football", a déclaré un Fink très clair.