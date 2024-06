En fin de contrat, un joueur de La Gantoise quitte définitivement le club

Avec deux jours de contrat restant à La Gantoise, Paul Nardi a pris la direction de l'Angleterre. Il évoluera dans le championnat de deuxième division la saison prochaine.

Paul Nardi et La Gantoise, c'est terminé ! Le gardien français n'avait plus que deux jours de contrat avec le club de Jupiler Pro League et n'a pas été prolongé en vue de la saison 2024-2025.

Il évoluera désormais en Angleterre puisqu'il a rejoint l'équipe de Queen's Park Rangers, qui sera en Championship, le championnat de deuxième division anglaise, lors de l'exercice suivant.

Paul Nardi "excité" à l'idée de jouer pour QPR

Arrivé en septembre 2022 du côté de Gand, Nardi part donc libre de tout contrat après avoir défendu les cages des Buffalos pendant 51 matchs et compte 19 clean-sheets.

Il s'agit de la première expérience en Angleterre pour le natif de Vesoul qui était également passé par le Cercle Bruges entre 2017 et 2019 lors de son prêt depuis l'AS Monaco.

"Je suis excité à l'idée de découvrir ce nouveau club, ce grand club", a déclaré Nardi sur le site internet de QPR.