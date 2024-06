Une fracture entre les Diables Rouges et une partie de leurs supporters ? "Une décision collective a été prise"

La prestation des Diables contre l'Ukraine a fait couler beaucup d'encre. L'après-match a également été chahuté.

En invitant ses coéquipiers à faire demi-tour vers le vestiaire et à ne pas aller saluer les supporters qui les avaient hués, Kevin De Bruyne a posé un geste fortement décrié.

Interrogé à ce sujet par la RTBF, Franky Vercauteren déclare : "Je n'ai pas le souvenir d'un public qui manifeste de cette façon chez les Diables, mais on est habitué à se faire siffler de temps en temps".

"Certains vont estimer que la manière d'agir des joueurs était la bonne, d'autres vont penser l'inverse. Une décision collective a été prise et tout le groupe de joueurs a suivi la même idée" poursuit-il.

Pas le temps pour les regrets

"La prochaine fois, on pourra se poser la question avant" se contente-t-il de déclarer, ne critiquant donc pas l'attitude des joueurs. Pour lui, c'est désormais de l'histoire ancienne, le groupe doit passer à autre chose : "Il faut oublier ce moment, c'est fini [...] On perd trop de temps et d'énergie avec des éléments extra-sportifs".

Le directeur technique veut se concentrer sur le match contre la France : "On a besoin de tout le monde, dont les joueurs et le public" conclut-il. Une revanche face aux Bleus pourrait permettre aux Diables de se faire pardonner.