Deux clubs rivaux se disputent Michel-Ange Balikwisha, qui se rapproche d'une première expérience à l'étranger

Michel-Ange Balikwisha pourrait bien faire partie de la vague de départs à l'Antwerp. La Ligue 1 pourrait être la destination privilégiée.

Les frères Balikwisha vivent un été agité. Là où William s'apprête à quitter le Standard (Schalke 04 est intéressé depuis un certain temps mais un club néerlandais est également rentré dans la danse), Michel-Ange devrait quant à lui quitter l'Antwerp.

Les Anversois sont en grande difficulté financièrement et vont vendre plusieurs cadres pour faire rentrer de l'argent dans les caisses prochainement.

Auteur de 25 buts et 14 assists en trois saisons au Bosuil, Balikwisha fait partie des joueurs hautement susceptibles d'être monnayés. Selon Sacha Tavolieri, Lille le suivrait avec attention.

Michel-Ange Balikwisha entre Lille et Lens ?

A deux ans de la fin de son contrat dans la métropole, l'ancien attaquant du Standard pourrait rejoindre le LOSC grâce aux bonnes relations de son agent avec Olivier Létang, le président des Dogues.

La première ambition du joueur serait de rejoindre un club qualifié pour la Ligue des Champions, mais l'intérêt des Lillois (quatrièmes de Ligue 1 et versés en Europa League) ne le laisserait apparemment pas insensible. Notons que Lens et Will Still suivent également le dossier de très près.