Kasper Schmeichel sur le départ : il évoque les offres reçues !

Kasper Schmeichel a réalisé un excellent Euro, malgré l'élimination du Danemark en 8e de finale. Le portier du RSC Anderlecht a évoqué son avenir après la rencontre.

Quel avenir pour Kasper Schmeichel (37 ans) ? Officiellement, depuis aujourd'hui 1er juillet, le gardien danois n'est... plus un joueur du RSC Anderlecht. Son contrat prenait fin ce 30 juin, et aucune prolongation n'a été annoncée.

Si les parties veulent continuer ensemble, elles devraient se mettre à table dans les jours à venir, maintenant que le Danemark a été éliminé de l'Euro 2024. En attendant, Schmeichel a évoqué des offres provenant notamment d'Arabie Saoudite.

"J'ai reçu des offres saoudiennes, oui. Mais ça ne me dit rien", reconnaît Kasper Schmeichel auprès de Ekstrabladett, média danois. "En Arabie Saoudite, je n'aurais plus aucune chance de jouer pour l'équipe nationale. Qui plus est, le niveau n'y est pas comparable au top européen".

Le top européen, ce n'est pas non plus le RSC Anderlecht, malgré tout le respect qu'on doit à notre Jupiler Pro League. Et le niveau montré par Kasper Schmeichel la saison passée et à l'Euro a attiré les regards. On doute fort de voir revenir le Danois à Bruxelles...