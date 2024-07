La fin du feuilleton pour ce Diable Rouge ? "Un accord est proche"

Parmi les joueurs qui, dans l'équipe nationale belge, n'ont pas encore eu l'occasion de s'exprimer dans cet Euro, on retrouve Aster Vranckx.

Le milieu de terrain prometteur de 21 ans compte 8 sélections avec les Diables Rouges et compte bien passer un palier dans sa carrière.

Actif à Wolfsburg, Vranckx est concerné par un départ cet été. Plusieurs clubs le suivent activement, notamment Crystal Palace et le Napoli.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, les discussions avec Crystal Palace se seraient intensifiées. Les 24 prochaines heures pourraient être décisives.

Wolfsburg demande 10 millions d'euros pour son joueur. Il pourrait signer un contrat de 5 ans. Naples serait toujours dans la course.

🇧🇪 EXCL. Crystal Palace pushing hard to get Aster Vranckx deal as done !



🗣️ Talks will proceed more intensively in the next 24 hours with player side.



🦅 #CPFC ready to pay 10M€ request by #VfLWolfsburg.



✍🏼 Five years contract ready to be signed.



🔵 #Napoli still watch… pic.twitter.com/QgoQLJb3jp