Arthur Theate va quitter l'Europe ! Le Diable Rouge prend une décision très surprenante pour la suite de sa carrière

La bombe de ce mercredi soir nous vient de Fabrizio Romano lui-même. Selon ses informations, le Diable Rouge Arthur Theate va quitter le Stade Rennais prochainement.

Sa prochaine destination a de quoi surprendre. Il devrait en effet signer prochainement...à Al-Ittihad, en Arabie Saoudite.

Le club de Saudi Pro League, où évolue Karim Benzema, devrait débourser une somme environnant les 18 millions d'euros.

Toujours selon Fabrizio Romano, Theate va signer un contrat jusqu'en 2027. Une option pour une prolongation d'une saison serait incluse dans le contrat.

Theate, considéré comme un cadre dans la défense des Diables Rouges, ferait donc le choix de quitter l'Europe alors qu'il a seulement 24 ans. Un transfert qui risque de faire énormément parler...

🟡⚫️ More Arthur Theate’s move to Al Ittihad from Rennes. Understand Belgian centre back signs a three year contract.



Deal valid until June 2027 also with an option for further season, 2028. pic.twitter.com/LhoeWkLX8p