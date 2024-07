Alexander Blessin ne part pas seul à Sankt Pauli : un changement important dans le staff de l'Union après l'arrivée de Sébastien Pocognoli

Alexander Blessin est le nouvel entraîneur de Sankt Pauli, qui remonte en Bundesliga. Pour remplacer l'entraîneur allemand, l'Union Saint-Gilloise a officialisé l'arrivée surprise de Sébastien Pocognoli, ce week-end.

Le coach vice-champion de Belgique avec la RUSG ne part pas seul en Allemagne. Le club vient de l'annoncer, l'entraîneur des gardiens, Sven Van Der Jeugt, rejoint aussi Sankt Pauli.

L'Union a déjà trouvé son remplaçant. Il s'agit de Niels Hermans, le désormais ex-entraîneur des gardiens du Patro Eisden, que l'Union a justement affronté en match amical ce dimanche.

Cette semaine, les Unionistes prennent la route d'Arnhem, aux Pays-Bas, pour un stage d'une semaine.

