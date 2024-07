L'Union partage en match amical contre le Patro Eisden, sous les yeux de Pocognoli : voici ce qu'il faut retenir

Une nouvelle fois vice-championne en titre, l'Union Saint-Gilloise a également repris le chemin des matchs amicaux de préparation. Ce dimanche, c'est une équipe de Challenger Pro League, le Patro Eisden, qui rencontrait l'Union, sous les yeux d'un Sébastien Pocognoli venu en simple observateur.

Il s'agissait de la deuxième joute amicale de l'Union, après la large victoire contre les amateurs de Nijlen (8-0). Une rencontre pour laquelle la RUSG était privée de Mohammed Amoura (départ vers Wolfsburg), Loïc Lapoussin, Ross Sykes et Christian Burgess, blessés. Les trois recrues, Anan Khalaili, Mohammed Fuseini et Promise David, n'ont pas joué.

Au terme d'un match de quatre périodes de trente minutes, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité : 2-2. Fedde Leysen et Mohamed Asri sont les buteurs pour l'Union, Abid et Alessandro pour le Patro.

Les Unionistes vont désormais prendre la route d'Arnhem pour poursuivre leur préparation.

L'Union lors des 60 premières minutes : Chambaere, Mac Allister, Van De Perre, (37' Tshilanda), Leysen, Castro-Montes, Rasmussen (47' Lazare), Vanhoutte, Puertas, Delph, Eckert, Kabangu

L'Union lors des 60 dernières minutes : Imbrechts, Tshilanda, Machida (106' El Marabet), Dony, Stevens, Lazare (76' Sadiki), Pinto, Berradi, El Marabet (76' Terho), Nilsson (91' Asri), Makate

The game ends in a 2-2 draw. On to summer camp now! 🫡



⚽️ Goals were from Fedde Leysen and Mohamed Asri. pic.twitter.com/vdEyWR9qSx