Fantomatique depuis le début de l'Euro, une star de la France se fait critiquer...par son propre coéquipier : "On attend beaucoup plus de lui"

La France s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro en battant le Portugal. Mais les Bleus affichent un niveau de jeu peu convaincant.

Outre Kylian Mbappé, l'Euro réalisé par Antoine Griezmann est assez inquiétant. Le joueur de l'Atlético Madrid n'évolue pas du tout à son meilleur niveau.

L'Equipe de France a besoin d'un Griezmann à 100%, lui qui est un véritable pilier des Bleus depuis une décennie. Adrien Rabiot, son coéquipier, le sait parfaitement.

Dans une interview d'après-match, Rabiot a évoqué le niveau actuel du numéro 7 de la France. "Je pense qu’on est tous surpris quand on connaît la qualité d’Antoine, ce qu’il est capable de faire, ce qu’il a réalisé à la dernière Coupe du Monde, où il était sans doute le meilleur joueur", a admis Rabiot.

"Bien entendu, on attend (...) en tant que coéquipiers, beaucoup plus d’Antoine, parce qu’il est capable de faire beaucoup plus", a continué le milieu de terrain.

Griezmann n'est bien sûr pas le seul à pointer du doigt. Rabiot a également parlé du creux que traverse Mbappé. "Bien évidemment, ce serait sans doute plus facile s’ils étaient au top de leur forme, ce n’est pas le cas, ils sont un peu moins frais. Encore une fois, il faut s’adapter, et on est là pour les pousser. On est à 100% avec eux, ce sont des joueurs qui peuvent à tout moment débloquer une situation, ils ont ce truc en plus. On aura besoin d’eux jusqu’à la fin, notamment pour aller jusqu’en finale et gagner."