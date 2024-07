Drôle de mésaventure pour l'équipe nationale néerlandaise avant sa demi-finale : avion en dernière minute et conférence de presse annulée !

L'équipe nationale néerlandaise voulait boucler les 294kms entre Wolfsburg et Dortmund en train. En raison d'un nouveau problème sur le réseau ferroviaire allemand, les Oranje ont été forcés de prendre l'avion en dernière minute.

Les Pays-Bas et l'Angleterre s'affronteront en demi-finale de l'Euro, ce mercredi soir. L'enjeu est simple : le vainqueur rejoindra la Roja en finale de la compétition.

Basés à Wolfsburg, les Néerlandais ont voulu prendre le train pour se rendre à Dortmund, lieu de cette demi-finale, afin de limiter leur empreinte énergétique. Mais le réseau ferroviaire allemand a encore fait des siennes. Le train a été annulé en raison d'un obstacle sur la route, obligeant les Oranje à prendre l'avion en dernière minute.

La mésaventure des Néerlandais avant la demi-finale de l'Euro

"Nous regrettons profondément que l'équipe nationale néerlandaise n'ait pas pu voyager avec l'ICE de Wolfsburg à Dortmund comme prévu", a déclaré un porte-parole de la Deutsche Bahn, selon le BILD. "Le train prévu pour Dortmund a eu une collision avec un animal alors qu'il se dirigeait vers Wolfsburg. La sécurité passe toujours en premier."

"Le train a donc dû être inspecté pour détecter d'éventuels dommages avant de poursuivre son voyage et est arrivé à Wolfsburg 134 minutes plus tard que prévu. Dans de tels cas, des options alternatives sont toujours convenues avec l'UEFA et les équipes."

Conséquence directe de cette mésaventure, la conférence de presse prévue avec Ronald Koeman et Nathan Aké a été annulée. Pas la préparation la plus sereine pour les Néerlandais avant cette rencontre.