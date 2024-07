Grosse surprise : le Club de Bruges recrute un assistant pour Nicky Hayen... en quatrième division !

Nicky Hayen va travailler avec un nouvel assistant. C'était le plan, car le staff avec lequel il avait entamé les Champions Play-Offs était bien trop petit. Cependant, le nom du nouvel adjoint est une grosse surprise.

La chance est grande que vous n'ayez jamais entendu parler de Marco Verbeek. En effet, il n'a été actif qu'au sein des divisions inférieures aux Pays-Bas. La saison dernière, en tant qu'entraîneur principal, il a été relégué avec le VV Baronie en quatrième division néerlandaise.

Le Néerlandais devient donc entraîneur adjoint au Club de Bruges, sous la direction de Nicky Hayen. Verbeek, ancien entraîneur de Tricht, Heukelum, GJS et Sliedrecht, avait encore un contrat d'une saison avec le VV Baronie.

Initialement, la décision de Marco Verbeek était de rester au VV Baronie. Cependant, il a reçu l'opportunité unique de rejoindre la Venise du Nord. Le VV Baronie regrette son départ, mais comprend son choix et lui souhaite beaucoup de succès en Belgique. Le club se cherche un nouveau T1.

Le Club de Bruges joue la surprise

"Nous regrettons son départ en raison de notre collaboration agréable, mais comprenons parfaitement qu'il accepte cette offre", déclare le membre du comité Robert Daniëls au Algemeen Dagblad. "Le timing est malheureux pour nous. Notre préparation commence la semaine prochaine. Nous devons maintenant rapidement trouver un nouveau coach."

Verbeek est très heureux de franchir cette étape, mais il veut aussi tempérer son euphorie. "Le timing est très ennuyeux. Les mondes du football amateur et professionnel fonctionnent différemment. Au niveau amateur, on prolonge déjà en janvier, alors que le mercato du monde professionnel ne s'active vraiment que l'été. Je deviens entraîneur adjoint et responsable des phases arrêtées. J'occupais déjà ce rôle à Almere City."