Un grand talent américain va poursuivre sa progression en Jupiler Pro League

Julian Placias (18 ans) a signé au KVC Westerlo jusqu'en 2027, avec une option pour une année supplémentaire. Formé au LA Galaxy, Placias arrive de North Carolina, club de D2 nord-américaine où il avait fait ses débuts professionnels.

En seulement 10 matchs (2 buts), Westerlo a donc été convaincu par ce jeune talent nord-américain évoluant au poste d'attaquant. Il rejoindra notamment son compatriote Bryan Reynolds, 7 fois international et qui facilitera certainement son intégration en D1A.

Placias est la seconde recrue estivale des Campinois, après l'arrivée en prêt de Luka Vuskovic en provenance du Hajduk Split.

