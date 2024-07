C'est fait ! Amadou Onana connait son nouveau club

Lors de l'Euro très décevant de la Belgique, Amadou Onana a été l'un des seuls Diables Rouges à se démarquer lors de certains matchs.

A 22 ans, le milieu de terrain veut franchir un nouveau palier dans sa carrière et quitter Everton, qui se bat contre la relégation depuis plusieurs saisons.

Cela fait plusieurs semaines qu'il est cité dans de nombreux autres clubs. Notamment au Bayern de Munich, Arsenal, Manchester United et le FC Barcelone.

Récemment, il avait également été approché par le championnat d'Arabie Saoudite. Finalement, il devrait rester en Premier League.

Comme l'explique le célèbre journaliste Fabrizio Romano, l'affaire serait conclue pour un transfert de 50 millions de livres (59 millions d'euros) vers Aston Villa. Il va signer un contrat de 5 ans. Il ne resterait plus que la visite médicale et la signature du contrat.

🚨🟣🔵 Amadou Onana to Aston Villa, here we go! Deal done for £50m fee and sell-on clause also included.



Formal proposal accepted, five year deal for Onana at Villa valid until June 2029.



Medical being booked then deal set to be signed next week. pic.twitter.com/EMrpkYw7KC