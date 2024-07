🎥 Très inquiétant à deux ans du Mondial 2026 : visiblement, les USA ne sont pas prêts pour un événement d'une telle ampleur

Le Hard Rock Stadium de Miami accueillera 7 rencontres lors de la Coupe du Monde 2026, dont un quart de finale et la petite finale. Autant dire que les scènes de chaos qui ont été vues ce dimanche avant la finale de la Copa America laissent songeur.

En effet, le coup d'envoi du match entre l'Argentine et la Colombie, prévu à 20h, a été retardé d'1h22 en raison de graves incidents aux alentours du stade. Les supporters des deux camps ont connu d'énormes problèmes d'accès au stade, et ont finalement pénétré illégalement dans l'enceinte.

Selon les organisateurs, des centaines de supporters principalement colombiens ont tenté de pénétrer dans le stade sans billet. Des images surréalistes de supporters pénétrant dans l'enceinte par... le système de ventilation du Hard Rock Stadium ont ainsi été diffusées sur les réseaux.

More people getting into the game through… what??? The vent?? What is happening in the Copa America Final? pic.twitter.com/QKgkwEmnCW

« Nous avons connu plusieurs incidents au Hard Rock Stadium avant d’ouvrir les portes pour la finale. Ces incidents sont le résultat du comportement indiscipliné de supporters qui tentaient d’accéder à l’enceinte […] nous appliquons une politique de tolérance zéro face à l’indiscipline », a déclaré la police du Comté de Miami-Dade dans un communiqué.

La police locale est intervenue, parfois brutalement, pour calmer les supporters. Ces derniers se plaignaient depuis de longues heures d'une organisation chaotique sous une grande chaleur provoquant de nombreux malaises.

Une fois les portes enfin ouvertes, les entrées ont été gérées dans le chaos le plus total, de nombreux supporters n'étant même pas contrôlés. "Ils nous traitent comme des animaux, l'organisation est inexistante. Rien n'était prêt pour accueillir 60 000 personnes", a regretté Cécilia Cabarelli, une supportrice argentine, auprès de diverses agences de presse.

đŸ‡șđŸ‡Č🏆 The Copa America in the USA has faced criticism from fans, players, and coaches.



- The stadiums cannot accommodate traditional football pitches, and players have complained about the pitch quality affecting gameplay.



- The pitches are smaller (100m x 64m) compared to… pic.twitter.com/TcYTV2kME4