Officiel : Manchester City débourse 40 millions et attire un concurrent pour Jérémy Doku

Savio a rejoint Manchester City. Il s'agit de l'une des plus grandes promesses du football brésilien.

Avec sa galaxie de clubs, le City Group (qui comprend notamment Lommel) se montre très actif sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel. Les dirigeants ne regardent pas à la dépense, quitte à surpayer certains joueurs pour faire éclore les meilleurs d'entre eux.

Le dernier exemple en date se nomme Savio. En 2022, l'ailier brésilien a signé pour 6,5 millions d'euros à Troyes alors qu'il n'avait que 18 ans.

Comme souvent dans ce genre de transactions tentaculaires, l'ESTAC n'a pas eu l'occasion d'admirer son joyau brésilien à une seule reprise en match officiel. Il a immédiatement été prêté au PSV, puis à Girona (un autre club partenaire) la saison dernière.

A l'aise sur les deux flancs

Si le séjour à Eindhoven n'a pas été une franche réussite, son prêt en Espagne est d'un tout autre acabit. Au sein de la révélation du championnat espagnol (troisième de Liga), Savio a inscrit 11 buts et délivré 10 assists. En mars, il est même devenu international brésilien et a marqué son premier but pour la Seleçao lors de la Copa America.

Désormais évalué à 50 millions par Transfermarkt, le gaucher de 20 ans a été racheté par Manchester City. Les Mancuniens ont déboursé 25 millions d'euros (+15 de bonus) à Troyes. Le nouveau concurrent de Jérémy Doku a signé un contrat de 5 ans à Manchester.