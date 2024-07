🎥 Premier but pour Batshuayi et nouvelle pépite de Mertens : les anciens Diables se régalent avec le Galatasaray

ūüé• Premier but pour Batshuayi et nouvelle p√©pite de Mertens : les anciens Diables se r√©galent avec le Galatasaray

Dries Mertens et Michy Batshuayi ont marqu√© lors de la victoire du Galatasaray en match amical contre Trencin. Les deux anciens Diables, et surtout le plus √Ęg√© des deux, r√©alisent une belle pr√©-saison.

Comme tout le monde, le Galatasaray se prépare pour la prochaine saison. Pour le champion de Turquie, elle reprendra le 3 août par la Supercoupe, contre Besiktas. Ce jeudi, le club de Dries Mertens et Michy Batshuayi disputait une rencontre amicale contre les Slovaques de Trencin et devait se rassurer après ses deux défaites inaugurales contre le LASK Linz et le Fortuna Düsseldorf. C'est chose faite, en partie grâce aux anciens Diables. Mertens et Batshuayi buteurs lors de la victoire du Galatasaray en amical Alors que le score était de 2-0 au repos en faveur du club turc, Dries Mertens et Michy Batshuayi ont chacun trouvé le chemin des filets en seconde période, pour porter le score final à 4-1. Déjà buteur contre Düsseldorf, Mertens a donc inscrit son deuxième but de la préparation et confirme qu'à 37 ans, son employeur peut encore compter sur lui. Une nouvelle superbe frappe, sur une remise... de Batshuayi. Michy a, quant à lui, ouvert son compteur avec le Gala, d'une belle manière. Les deux hommes croiseront encore la route de Lecce et de Parme avant la reprise des matchs officiels. ‚öĹ 47. dakikada Dries Mertens, jeneriklik bir gole imza attńĪ! #DSmart #DSmartGO #SporSmart #Galatasaray pic.twitter.com/3QgkaK3OWp — D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024 ‚öĹÔłŹ Michy Batshuayi, #Galatasaray formasńĪyla ilk golüne imza attńĪ!#DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/6qBbaVkBMa — D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024