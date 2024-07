🎥 Début de rêve pour Sébastien Pocognoli : l'Union remporte la Supercoupe !

Le champion en titre accueillait le vainqueur de la coupe de Belgique pour lancer le début de la nouvelle saison.

Bruges et l'Union donnaient le coup d'envoi de la saison au Jan Breydel Stadion.

Nicky Hayen, privé de plusieurs cadres, alignait d'entrée les nouveaux venus Zaid Romero et Christos Tzolis tandis que Gustaf Nilsson débutait sur le banc. Côté Bruxellois, Sébastien Pocognoli laissait Anouar Ait El Hadj et Promise David sur le banc pour sa grande première en match officiel à la tête de l'Union.

La partie, filmée en partie via la bodycam de l'arbitre, offrait quelques offensives et occasions à l'image de Kabangu et Nielsen. L'Union obtenait un penalty juste avant la pause après une légère faute de Zaid Romero sur Elton Kabangu. La VAR validait la décision et la chance était du côté de Cameron Puertas, dont la frappe glissait des mains de Simon Mignolet pour mettre l'Union aux commandes (40e).

Après le repos, Fedde Leysen doublait la mise (47e) suite à un coup franc de Puertas mal repoussé par Mignolet.

Les Bruxellois passaient même tout près du 0-3 mais Kabangu se manquait puis se heurtait à Mignolet. Bruges tentait de répliquer et la deuxième était la bonne pour Chrístos Tzólis (79e) qui relançait le suspense.

Dans les arrêts de jeu, un dernier arrêt décisif d'Anthony Moris offrait à l'Union la Supercoupe.