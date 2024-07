Malines va devoir éviter la très mauvaise surprise : "Je ne peux pas dire que nous sommes prêts pour la saison"

Malines a perdu de nombreux joueurs en ce début de mercato, et ne s'est pas encore vraiment renforcé. Besnik Hasi attend des renforts rapides, et met la pression sur sa direction.

Le retour sur le devant de la scène, pour Malines, c'est très bientôt. Le KaVé ouvrira la Jupiler Pro League, vendredi soir, par un déplacement au Club de Bruges (20h45).

Et depuis le début de l'été, Malines a perdu beaucoup. Les prêts de Norman Bassette et Elias Cobbaut sont arrivés à leur terme, Gaëtan Coucke est parti en Arabie Saoudite, Boli Bolingoli au Standard, Munashe Garananga à Copenhague et Ngal'ayel Mukau à Lille. Dans l'autre sens, Jules Van Cleemput est revenu de Charleroi et Ortwin De Wolf est venu prendre place entre les perches.

Malines devra faire attention à la mauvaise surprise

Le bilan reste maigre, et commence à inquiéter Besnik Hasi, qui se rend bien compte que son noyau de 24 joueurs (20 joueurs de champ et quatre gardiens) est bien trop petit. "Je ne peux pas dire que nous sommes prêts pour le moment" a déclaré le T1 dans les colonnes de Gazet van Antwerpen.

"Les garçons qui sont là sont bons, mais le noyau est trop réduit. Pas moins de sept joueurs importants sont partis. Et maintenant, j'entends partout que nous allons peut-être aussi perdre David Bates (qui jouit de l'intérêt du Standard)."

"Je comprends que le club devait d'abord vendre et nous l'avons bien fait. Mais j'espère que cinq ou six joueurs vont venir nous renforcer. C'est nécessaire pour tirer le meilleur des joueurs qui sont encore là. Je suis cependant patient et d'ici là, nous travaillerons dur avec les garçons qui sont présents. Mais il est certain que j'attends davantage de qualité, le plus rapidement possible."