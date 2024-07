L'entraîneur du Racing Genk confirme le départ d'un titulaire : "Il n'est pas apte à s'entraîner, il ne veut pas rester"

Moins d'une semaine avant la reprise du championnat, le Racing Genk s'apprête à perdre Matias Galarza. Le milieu de terrain ne s'entraîne plus et négocie son départ.

Thorsten Fink est le nouvel entraîneur du Racing Genk et doit apporter un vent de fraicheur au club. Dimanche, les Limbourgeois affronteront le Standard dans le cadre de la première journée du championnat.

Après le dernier week-end de préparation, le nouveau T1 du KRC a accordé un long entretien à Het Laatste Nieuws, dans lequel il a notamment évoqué sa philosophie, l'entraîneur qu'il est, ainsi que le cas Matias Galarza.

"Je suis un homme plein d'humour et certainement pas un entraîneur autoritaire. Mais si quelqu'un ne fait pas preuve de discipline, ce sera signalé et il y aura des conséquences nécessaires."

Position inchangée pour Matias Galarza, qui ne veut pas rester à Genk

Le milieu de terrain argentin ne veut pas rester en Belgique et ne s'entraîne plus. Le joueur de 22 ans voudrait rentrer au pays et répondre à l'intérêt des Boca Juniors, alors que l'Udinese, en Série A, se serait aussi manifestée.

"Laissez-moi simplement dire qu'il n'est pas apte à s'entraîner. Il ne veut pas rester" a répondu Thorsten Fink. "Ça reste un bon joueur, qui s'intégrerait très bien à notre système".

Le message est clair, la porte est encore ouverte à Matias Galarza, qui ne semble toutefois pas intéressé. L'Argentin voudrait forcer son départ du club, mais le Racing Genk se montre intransigeant sur l'indemnité demandée. Un montant de dix millions d'euros est évoqué pour le joueur recruté six millions d'euros en 2022.