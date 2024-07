Nouveau transfert vers le grand rival en vue ? Genk fait à nouveau le forcing pour une pépite de Saint-Trond

Genk est l'un des clubs belges les plus actifs sur le marché des transferts. Les Limbourgeois veulent à nouveau recruter un joueur de STVV.

Le Racing Genk se montre très ambitieux dans ce mercato estival. Les Limbourgeois ont déjà recruté de nombreux éléments.

Plusieurs d'entre eux viennent du club rival, Saint-Trond. Les Trudonnaires ont en effet vu partir leur coach Thorsten Fink, mais également Jarne Steuckers et Matte Smets.

De plus, Genk veut également signer Mathias Delorge. Le jeune milieu de terrain de 19 ans sort d'une très bonne saison, avec 1 but et 5 assists en 40 matchs.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Genk veut tout mettre en oeuvre pour recruter Delorge. Ils auraient contacté l'entourage du joueur et proposé un contrat que les autres clubs belges ne sont pas en mesure d'offrir.

Thorsten Fink veut Delorge dans sa nouvelle équipe. La Gantoise, mais également Brest sont intéressés, tandis que les négociations avec Venezia ont échoué.