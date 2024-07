Vincent Kompany lève la plus grosse inquiétude des fans du Bayern : "On m'a prévenu que c'est un sujet sensible ici"



Critiqué sur sa façon de positionner les joueurs sur le terrain la saison dernière, Thomas Tuchel n'était pas tari d'éloges. Vincent Kompany a donc mis les choses au clair à ce sujet. Vincent Kompany va bientôt débuter sa saison avec le Bayern Munich. Le premier rendez-vous officiel des Bavarois est fixé au 25 août en Bundesliga contre Wolfsburg. L'ancien entraîneur d'Anderlecht et de Burnley s'est adressé à la presse et a notamment évoqué son coaching et sa façon de travailler avec les joueurs stars. La saison dernière, de nombreux supporters reprochaient à l'ancien entraîneur, Thomas Tuchel, de ne pas toujours titulariser les joueurs à leur bon poste. L'ex-Diable Rouge a donc directement été interrogé sur le sujet : "On m’a prévenu à quel point c’est un sujet sensible ici. Que ce soit Kimmich, Gnabry, Goretzka, Kane, Musiala, je ne vais pas m’étendre de trop sur chaque joueur, ça n’aurait aucun sens.", a-t-il déclaré, selon des propos relayés par le Bild. Vincent Kompany s'inspire de son vécu à Manchester City "Quand j’étais à Manchester City, j’étais en permanence remis en question, alors que j’étais capitaine. Je veux que ce soit la même chose ici", a poursuivi le coach belge. "Si je désigne un joueur pour un poste spécifique, cela pourrait lui donner trop de certitudes quant à sa place, et je ne veux pas de cela. Chaque joueur doit se battre." Le natif d'Uccle a donc pour objectif d'instaurer une culture de compétition et de méritocratie au Bayern Munich. Une mentalité qui n'a d'ailleurs pas laissé indifférents certains fans sur les réseaux sociaux. En gros peut importe le nom du joueur tant qu'il apporte sur le terrain c'est le plus important il une bonne façon de penser ça fait plaisir — 🔴Kise Gilgamesh⚪️ (@GilgameshKise) July 22, 2024 Bien dit Coach — Abdoul_Kader_le_Bavaroi🇳🇪 (@AbdoulKaderGar6) July 22, 2024



