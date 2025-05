À quel Anderlecht les supporters peuvent-ils attendre la saison prochaine? "Nous avons déjà franchi des étapes, mais nous ne sommes pas encore prêts"

Pour la saison prochaine, Anderlecht prévoit un rajeunissement en profondeur de son noyau, combiné à quelques piliers pour encadrer tout cela. Le président Wouter Vandenhaute en dessine les contours.

"Nous avons déjà des noms tels que Colin Coosemans et Thorgan Hazard dans l'équipe", déclare le président Wouter Vandenhaute. Ce mélange doit conduire à une équipe équilibrée, où les qualités et le caractère ne sont pas seulement recherchés en fonction de l'âge.

"Le leadership est plus important que l'âge. Un noyau fort doit avoir la bonne mentalité et la bonne vision", continue Vandenhaute. Le bateau mauve devra tenter de s'avérer plus stable qu'en coulisse. Et cela passe par des capitaines qui sauront garder le calme au sein du groupe malgré les tempêtes traversées.

Bien que les leaders soient considérés comme coûteux, le club promet de dégager suffisamment de moyens. "Avec nos actionnaires, nous sommes unanimes : nous investissons pour être compétitifs", déclare le président au journal Le Soir.

Se donner les moyens de ses ambitions

L'année écoulée, Anderlecht a déjà investi dans de jeunes talents étrangers tels que Lucas Hey, César Huerta, Cédric Hatenboer et Mihajlio Cvetkovic. Vandenhaute veut encore renforcer le noyau : "Nous avons déjà franchi des étapes, mais nous ne sommes pas encore prêts. Il y aura encore plus de renforts."

Sportivement, Anderlecht vise plus que simplement participer. "Nous voulons à nouveau remporter un trophée. Notre ambition est de revenir à cette situation où nous sommes champions tous les deux ans", peut-on lire.

Réaffirmer de telles ambitions n'est pas sans risques si l'instabilité et les campagnes décevantes se poursuivent : "Nous avons le potentiel pour redevenir numéro un. Si nous continuons à travailler comme nous le faisons actuellement, cette période reviendra rapidement", y croit Vandenhaute.