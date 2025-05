🎥 L'aventure brésilienne se lance : Francis Amuzu ouvre son compteur avec un bijou en fin de match

Francis Amuzu a brillĂ© face Ă Bragantino avec un but splendide en fin de match. Une Ă©claircie dans la saison difficile de GrĂȘmio.

Parti d’Anderlecht en février dernier pour rejoindre Grêmio au Brésil, Francis Amuzu a inscrit son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Ce week-end, face au Red Bull Bragantino, Amuzu a déclenché la foudre dans un ciel jusque-là bien calme.

Nous sommes à la 87e minute, le score est toujours vierge. Grêmio récupère le ballon dans son camp et lance une contre-attaque éclair. Amuzu prend la profondeur, contrôle en pleine course et à l'entrée de la surface, déclenche une frappe sèche et tendue. Le ballon file au ras du sol et trompe le gardien adverse.

Braithwaite de MEIA fez mais que Pescador e até que o Monsalve.



QUE BOLA pro Amuzu que limpou e chutou pra fazer seu primeiro gol com a camisa do Grêmio pic.twitter.com/XLnBMnpBuu — 𝗕 𝗘 đ—„ 𝗡 𝗔 ¹ âč ⁰ ³ (@bernapoa2) May 10, 2025

Mais la joie sera de courte durée. À peine deux minutes plus tard, Bragantino réagit et arrache l’égalisation. Un scénario cruel, mais qui n’éclipse pas la performance d’Amuzu.

Ce partage laisse Grêmio dans une position fragile au classement. Le club pointe actuellement à la 14e place du championnat brésilien avec seulement 9 points au compteur.

Pour l’instant, à des milliers de kilomètres de Bruxelles, Amuzu trace sa route. Loin des projecteurs du Lotto Park mais toujours animé par la même fougue.