Dans la forme de sa vie ? "Je sentais que j'allais arrêter le penalty" : Moris illumine le derby et fait plier Anderlecht

Anthony Moris a été décisif lors du derby bruxellois. Après le match, il a salué le fair-play de Dolberg et la solidité collective de son équipe.

Ce samedi soir, le Lotto Park a été le théâtre d’un nouveau chapitre du derby bruxellois. Une rivalité toujours électrique, mais maîtrisée par l’Union Saint-Gilloise, victorieuse 1-0 sur la pelouse de son rival, Anderlecht. Au cœur de cette victoire, un homme s’est dressé comme un mur : Anthony Moris.

Interrogé au micro de DAZN, Moris est revenu sur le tournant de la rencontre, le penalty arrêté face à Kasper Dolberg avant que le but ne soit annulé dans la foulée. "Je sentais que j’allais arrêter le penalty", a-t-il lancé avec calme. "Avec un peu de chance, le but est annulé derrière. Dolberg a lui aussi approuvé la décision, c’est très sportif de sa part."

Sur le terrain, Moris a été le patron de sa surface, dirigeant sa défense avec autorité et déconstruisant chaque attaque mauve. "Je suis content de notre prestation", a-t-il ajouté. "Anderlecht n’a pas eu beaucoup d’occasions ce soir." Et il n’exagérait pas, l’Union a verrouillé le match avec une maturité digne du candidat au titre.

Cette victoire envoie un message fort à la concurrence. Côté Anderlecht, c’est un coup d’arrêt brutal dans une fin de saison déjà marquée par les remous en coulisses.

En repartant de l’antre d’Anderlecht avec les trois points, l’Union fait bien plus qu’une bonne opération comptable. Leader de ces Champions Play-Offs devant le Club de Bruges, le titre se rapproche de plus en plus de Saint-Gilles.