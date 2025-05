Besnik Hasi était mécontent de plusieurs joueurs : "Rien ne venait de leur côté"

Le RSC Anderlecht a fait douter l'Union en fin de match avec un penalty obtenu, mais dans le jeu, cela restait insuffisant. Besnik Hasi n'a eu aucun mal à le reconnaître et, fidèle à lui-même, il a pointé du doigt certains joueurs.

Besnik Hasi attendait clairement mieux de son équipe. "La pression était sur eux, pas sur nous. Nous aurions clairement pu jouer plus libérés. Mais quand vous concédez un penalty après 20 secondes car vous réagissez trop lentement, vous vous compliquez la tâche", soupirait-il. Moussa N'diaye n'était que le premier à s'attirer les critiques de son coach.

"Les actions de Samuel Edozie nous ont manqué. Il s'est blessé à l'entraînement vendredi. Défensivement, c'était bon, mais le reste ne suivait pas", regrette Hasi. César Huerta en a fait les frais et est sorti à la pause.

"Sur la droite, avec Ali et Huerta, nous n'arrivions à rien, nous ne percions tout simplement pas", assène le coach du Sporting. "À gauche, ça allait mieux avec Angulo, mais en réalité, je voulais le faire commencer à droite". Dans ce schéma, c'est donc Huerta qui aurait commencé sur le banc et le Mexicain n'a pas plaidé sa cause.

Hasi veut voir la mentalité de l'Union à Anderlecht

Et ce n'est pas tout : les pertes de balle ont également agacé Hasi. Celle de Yari Verschaeren a coûté un but. "Nous nous mettons nous-mêmes dans les ennuis, et ce n'est pas la première fois. Il nous manque le fighting spirit de l'Union. Nous avons du talent, mais pas ça. Peut-être devrons-nous recruter ce type de profils pour la saison prochaine".

Sera-t-il toujours aux commandes, cependant ? Cela semble peu probable. Besnik Hasi a conclu par une pique à l'encontre de ses cadres. "Je suis très content de De Cat et Degreef. Tristan a été longtemps blessé, mais il a essayé et a cherché à créer des actions. Il joue avec de la personnalité. Ces deux-là ont été parmi les meilleurs, et cela veut dire beaucoup".