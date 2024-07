Les premiers mots de Jan-Carlo Simic, "la pièce suivante et importante du projet d'Anderlecht"

C'est officiel, le Serbe de 19 ans remplace Zeno Debast à Anderlecht. Jan-Carlo Simic s'est dit "fier" de signer "dans un club aussi prestigieux" qu'Anderlecht.

C'est officiel, Jan-Carlo Simic est la première recrue estivale du Sporting d'Anderlecht, et le remplaçant de Zeno Debast en défense centrale. Le Serbe de 19 ans a livré sa première interview pour les médias du club.

"Je suis très fier de signer dans un club aussi prestigieux qu'Anderlecht. Tout le monde connaît le club, des joueurs de classe mondiale ont commencé leur carrière ici. C'est l'étape idéale pour continuer à grandir et apprendre des joueurs plus expérimentés."

Simic, la première pièce manquante du puzzle de Fredberg

Grandir. Le long terme. Jan-Carlo Simic a signé un contrat de cinq saisons au Sporting, et compte bien y passer un cap important dans sa carrière. Le CEO Sports, Jesper Fredberg, s'est aussi exprimé sur son arrivée.

"Après la prolongation de Jan Vertonghen, Simic était la pièce suivante et importante du puzzle. C'est un jeune joueur talentueux qui a déjà une expérience dans l'un des plus grands championnats."

"Il correspond à notre style de jeu. C'est un joueur qui aime avoir le ballon et qui a sa place dans la construction. Il sait aussi être agressif et fort dans les duels défensifs. C'est un joueur qui a une personnalité mature pour son âge et nous sommes heureux d'avoir pu nous attacher les services d'un jeune talent promis à un bel avenir."