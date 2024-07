Un coéquipier de Kevin De Bruyne intimidé : "Je me disais : "p*tain, c'est De Bruyne, je dois lui faire la passe"..."

Avoir un joueur comme Kevin De Bruyne dans son équipe, c'est bien sûr un incroyable atout. Mais cela peut aussi être intimidant...

Kevin De Bruyne est l'un des meilleurs joueurs du monde et l'un des leaders de Manchester City. Une présence qui peut s'avérer intimidante pour les nouvelles recrues des Citizens, et même quand on est soi-même une star.

C'est ce qu'a raconté un certain... Jack Grealish, qui n'est jamais que de 5 ans le cadet de KDB et est lui-même arrivé à Manchester City pour 117 millions d'euros, bien plus que le montant déboursé par le club pour De Bruyne.

Mais l'aura du Belge impressionne, et Grealish avait des étoiles plein les yeux. Pas seulement à son sujet, cependant : le simple fait de passer d'Aston Villa à Manchester City l'a paralysé. "J'étais un peu émerveillé en arrivant à City", reconnaît Jack Grealish dans des propos relayés par le Manchester Evening News.

"Pas en personne, mais sur le terrain. Mes équipiers criaient : "Jack, passe la balle !", et je me disais : "P*tain, c'est Kevin De Bruyne, je dois lui faire la passe!". Vous voyez ce que je veux dire ? C'était mon idole", révèle l'international anglais.

Depuis son arrivée, Grealish a peiné à retrouver la magie qui lui a valu de décrocher un transfert pour Manchester City. La saison passée, il n'a cumulé que 3 buts et 3 assists en 36 matchs, ce qui lui a coûté sa place dans le groupe de Gareth Southgate pour l'Euro 2024.