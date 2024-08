Cité sur le départ, un joueur du Standard est conseillé par Ivan Leko : "Ce serait mieux pour lui de ne pas partir maintenant..."

Le Standard pourrait très prochainement perdre Isaac Price dans ce mercato. Le jeune Nord-Irlandais est cité en Angleterre.

Le Standard a beaucoup recruté ces derniers jours. Bien entendu, des départs ont également eu lieu mais certains étaient également assez inattendus.

On pense à celui d'Hayao Kawabe, qui est retourné au Japon après seulement une saison en Belgique (Lire ICI).

Isaac Price sur le départ du Standard ? Le conseil d'Ivan Leko

Isaac Price, qui a également réalisé quelques bonnes prestations la saison dernière, pourrait lui aussi quitter Liège. Désireux de partir, il est approché par West Bromwich Albion et Preston North End.

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face au Club de Bruges, Ivan Leko s'est exprimé sur la question. "C'est un joueur avec un gros potentiel, un grand talent. Il joue beaucoup avec nous et je suis sur qu’il va encore s’améliorer. C'est normal de ne pas être tranquille dans sa tête quand d'autres équipes parlent de toi."

Leko a indirectement conseillé le jeune joueur de 20 ans. "Je pense qu'il est dans le bon club et dans le bon championnat. , Ce serait peut etre mieux pour lui d'attendre six mois ou un an avant de partir."