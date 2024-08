JO : un France - Argentine déjà très tendu sur fond de revanche, polémiques et de comptes à régler

Le choc des quarts de finales du tournoi olympique de football opposera la France à l'Argentine. Une rencontre qui a déjà débuté dans la presse et sur les réseaux sociaux.

La partie de ce soir entre la France et l’Argentine qui se joue au Matmut Atlantique de Bordeaux s'annonce bouillante voir électrique, sur le terrain comme en tribunes.

Les polémiques autour des deux nations sont nombreuses, et les tensions les plus vives remontent à la finale du Mondial, en hiver 2022 qui avait vu l'Albiceleste sacrée. Plus récemment, il y a eu les chants racistes envers les Français, de la part de certains joueurs (dont Enzo Fernandez qui s'était excusé par après) ainsi que des supporters après la finale de la Copa América remportée par l'Argentine il y a peu.

L'Argentine malmenée en France ?

Le coach sud américain n'est autre que Javier Mascherano, et ce dernier a avoué s’attendre à un accueil bouillant mais que ses hommes devaient répondre présent. Depuis le début du tournoi d'ailleurs, l'Argentine se plaint des conditions et de l'accueil qui lui est réservé en France, sujet repris par les médias argentins.

Il y a la polémique du premier match de groupe face au Maroc, avec le but annulé 2h après la partie. La formation de rugby à 7 est également posée en victime par le média La Nacion, qui évoque également l'hymne systématiquement sifflée dans diverses catégories.

Thierry Henry ne cède pas au jeu de la presse

Questionné sur le sujet en conférence de presse, le coach français Thierry Henry a prévenu qu'il ne se concentrait que sur le terrain, et a refusé de commenter les nombreuses provocations et polémiques qui entourent la partie : "En tant que coach, j'ai un match à préparer. Je ne parlerai pas des provocations, il y a une volonté de ne parler que du match. C’est important."