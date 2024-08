Les chiffres ne mentent pas : la nouvelle saison de Pro League n'a pas encore vraiment commencé...

La première journée de Pro League a été très peu prolifique. Que nous réserve la deuxième journée ?

Article co-écrit avec Aernout Van Lindt (Voetbalkrant)

Lors de la première journée, que ce soit Anderlecht, le Club de Bruges, l'Union, l'Antwerp, La Gantoise ou Genk, les grands clubs n'ont pas du tout convaincu.

À la fin de la saison, il faudra voir l'importance des deux points supplémentaires que La Gantoise, Anderlecht et l'Antwerp ont obtenus. Objectivement, il faut constater que la plupart des équipes de Jupiler Pro League n'étaient pas encore prêtes.

8 - Seuls huit buts ont été marqués lors de la première journée de la saison 2024-2025 de la Jupiler Pro League, le plus faible total de buts en une journée de la saison régulière de la @ProLeagueBE depuis le tour 23 en 2007-08 (également 8 buts). Départ lent. pic.twitter.com/dgmMHZoonV — OptaJohan (@OptaJohan) 28 juillet 2024

Un total de seulement huit buts ont été marqués lors de la première journée. Certains de ces buts sont même tombés littéralement du ciel, ou du moins figurativement. Les analystes étaient d'accord : le championnat a peut-être commencé trop tôt et le spectateur en est la victime.

Ce record de faible nombre de buts n'est pas non plus venu de nulle part. Ce n'était certainement pas parce qu'il y avait un grand nombre d'occasions ratées. Les instituts de statistiques ont analysé les différents matchs et ont dégagé plusieurs statistiques.

En ce qui concerne les expected goals ((xG) par exemple, peu d'équipes pouvaient véritablement revendiquer une victoire. Le Club de Bruges aurait dû marquer 3,2 buts contre Malines sur la base des statistiques et n'en "encaisserr" que 0,5. Genk aurait dû remporter son match - grâce à 2,5 expected goals -, tout comme l'Union, avec un score xG de 1,6.

L'une des rares équipes à avoir remporté une victoire était le KVC Westerlo et ils l'ont fait de manière convaincante contre le Cercle de Bruges.

Le but d'Anderlecht en fin de match contre STVV était un peu plus flatteur, car les Mauves n'ont enregistré que 0,7 expected goals. Courtrai, le Beerschot, OHL et Saint-Trond ont même atteint un triste score xG de...0,0. Dender et le Standard n'ont pas non plus impressionné, loin de là.

Si l'on devait faire la somme totale des expected goals, pour la première journée, cela ne représenterait que 15,4 buts. Plus que les huit marqués, mais toujours un nombre décevant. Espérons donc une amélioration lors de cette deuxième journée.