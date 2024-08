Panne offensive, première colère des supporters et coup de gueule de Joris Kayembe : le Racing Genk vit un début de saison bien difficile

Le Racing Genk est déjà sous pression après un début de saison difficile. Avec une petite unité en deux matchs, les Limbourgeois ont manqué leur départ et sont, déjà, rappelés à l'ordre par leurs supporters.

Après deux journées, le Racing Genk est déjà sous pression. Accrochés par le Standard lors de la journée d'ouverture, les Limbourgeois ont été logiquement défaits sur la pelouse de Louvain, samedi.

"La pression, on l'a déjà sentie aujourd'hui, avec les supporters. C'est normal, car on devait faire un bon résultat ici. Le match contre Bruges vient au bon moment, parce que tout le monde veut gagner pour se reprendre. On a souffert contre eux l'année dernière, donc on va essayer de faire un bon résultat devant nos supporters.", lançait Joris Kayembe après la rencontre.

La fin de match a été assez tendue. Les joueurs de Genk ont déjà été rappelés à l'ordre par leur public, pas satisfait de ce début de saison. "Ils ont dit qu'on devait mouiller le maillot, créer plus et donner plus. On n'a pas beaucoup d'opportunités et c'est normal qu'ils soient fâchés. Depuis l'année dernière, on souffre beaucoup et eux aussi. Ce début de saison, il ne faut pas que ça continue comme l'année passée donc il faut qu'on tourne ça."

Genk ne trouve pas la solution offensivement

La question a longuement fait douter le joueur de 29 ans. Genk a-t-il d'assez bons attaquants pour jouer le haut de tableau ? Genk a-t-il un attaquant qui pourrait marquer quinze, vingt buts sur une saison ?

"(Hésitation) Euh oui, on a des bons attaquants. Je sais que ce sont des bons joueurs, ils essayent, ce n'est pas facile. Il y a trois attaquants, Zeqiri est bien rentré. Maintenant, on doit, nous aussi, amener les ballons. Depuis la défense à trois, j'ai essayé de centrer pour Tolu. On va essayer de trouver des solutions pour qu'ils marquent des buts."

"On a une équipe pour avoir beaucoup d'occasions. On doit essayer d'avoir plus de personnalité pour aller vers l'avant et on doit peut-être essayer d'autres choses. Tu peux faire une erreur, mais va vers l'avant, fais preuve de personnalité, tire au goal et essaye de faire quelque chose. Si on reste comme ça, à garder le ballon et faire tourner, on ne va rien rapporter. On doit prendre l'initiative et aller vers le but."