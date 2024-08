Thorsten Fink prend plusieurs décisions fortes avant le Club de Bruges...et annonce un départ !

Le KRC Genk affrontera le Club Bruges dimanche après-midi. Il y a déjà beaucoup de pression pour les deux équipes, qui ont pris 1 point sur 6 possibles depuis le début du championnat.

Le week-end dernier, le Racing Genk a essuyé une défaite 3-1 contre OHL. Il est clair qu'il faudra apporter des changements contre le Club Bruges pour ne pas à nouveau perdre des plumes.

Le coach Thorsten Fink en est totalement conscient. Après le match du week-end dernier, il a souligné qu'une plus grande expérience était nécessaire dans l'équipe, et il semble tenir parole.

Ainsi, il semble que Mike Penders ne sera pas dans les buts contre le Club. Le jeune gardien sera bientôt officiellement présenté à Chelsea, il sera immédiatement prêté à Genk pour le reste de la saison.

"On ne peut l'annoncer que lorsque tout est signé", commence l'entraîneur Thorsten Fink selon Het Laatste Nieuws. "L'accord est là. Mike a passé ses examens médicaux et tout s'est bien passé."

Thorsten Fink opte pour plus d'expérience face au Club Bruges

"Ce fut une semaine mouvementée pour Mike, même s'il est revenu à temps à l'entraînement. Mais nous avons aussi besoin d'expérience. Il se peut donc qu'il y ait des changements", laisse-t-il clairement entendre en faveur d'une place de titulaire pour Hendrik Van Crombrugge.

Il est également très probable que Kostas Karetsas ne soit plus titulaire. "Kos a tout juste 16 ans et doit surtout profiter. C'est un garçon que l'on devrait idéalement faire entrer lorsque l'équipe mène 2-0 et qui n'a pas constamment besoin d'entendre à quel point il est bon. J'espère qu'ils réalisent cela dans son entourage."

Mais ce n'est pas tout. El Ouahdi et El Khannouss ne joueront pas encore. Mark McKenzie et Carlos Cuesta ne sont pas non plus disponibles. En revanche, Bryan Heynen sera dans l'effectif. "Il pourrait peut-être jouer dix minutes", a ajouté Fink. Une surprise, car il semblait que le match arriverait de ce dimanche arrivait trop tôt pour lui.