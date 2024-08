Le Bayern Munich et Vincent Kompany s'offrent à nouveau une équipe de Premier League et ont l'air prêt pour leurs débuts officiels

Vincent Kompany va bientôt vivre ses grands débuts officiels en tant qu'entraîneur du Bayern Munich. Les Bavarois semblent prêts.

Dans 5 jours, le Bayern Munich va lancer sa saison par un modeste déplacement au SSV Ulm (D2), lors du premier tour de la Coupe d'Allemagne. Un match assez simple sur papier mais qui signifie aussi que Vincent Kompany n'a déjà pas droit à l'erreur pour ses grands débuts officiels en tant qu'entraîneur du club bavarois.

Pour préparer cela au mieux, le Bayern dispute la Visit Malta Cup, et a notamment affronté Tottenham à deux reprises en une semaine. Lors de la première rencontre, les Allemands s'étaient imposés 2 buts à 1.

Kompany et ses hommes ont remis ça : ce samedi, le Bayern Munich a battu les Spurs sur le score de 3 buts à 2, après avoir été mené dès la première minute de jeu sur un but de Dejan Kulusevski. À la pause cependant, le Rekordmeister menait 1-3 grâce à Upamecano, Gnabry et Müller.

Kulusevski s'offrira un doublé en seconde période mais Tottenham ne reviendra finalement pas au score. Le Bayern aura encore un match amical face au WSG Tirol deux jours avant le match de Coupe face à Ulm, probablement pour les joueurs ayant besoin de rythme.

Après ce premier tour de Coupe, c'est la Bundesliga qui reprendra ses droits le 25 août. Kompany commencera par un déplacement à Wolfsbourg. Son premier match officiel à l'Allianz Arena de Munich, ce sera donc le 1er septembre face à Fribourg.