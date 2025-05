D-Day au Standard ? Giacomo Angelini doit convaincre les supporters lors d'une réunion cruciale pour l'avenir du club

Journée importante pour le Standard. Ce mardi, Giacomo Angelini et Pierre François rencontreront les représentants des supporters lors d'une réunion cruciale. Le nouveau CEO doit apporter des garanties concrètes.

Ce mardi, le Standard de Liège joue gros. Non pas sur la pelouse de Sclessin, mais dans une salle, lors d’une réunion décisive entre la direction et les représentants des supporters. À cette occasion, Giacomo Angelini, CEO et futur propriétaire de la holding SDL, future actionnaire principale du club, détaillera son projet de rachat et présentera les perspectives pour les saisons à venir.

Au cœur des préoccupations : le montage financier du rachat. A-CAP, actuel propriétaire, prêtera une partie des fonds nécessaires, dans une opération qualifiée de "crédit vendeur". Ce procédé, légal mais atypique, soulève des questions : pourquoi A-CAP vend-il s’il accepte de financer l’acquéreur ? Et pourquoi ce rachat s’échelonne-t-il dans le temps ? Une interrogation d’autant plus pertinente que le fonds américain, impliqué dans divers procès aux États-Unis, doit prouver sa capacité à céder ses actifs de manière crédible.

Giacomo Angelini doit convaincre les supporters du Standard

Par ailleurs, une augmentation de capital de 29 millions d’euros est prévue par A-CAP, dont 10 millions serviront à effacer certaines dettes, notamment celles envers Marouane Fellaini, Tifosy ou liées à l’Immobilière. Sur papier, le projet semble parfait pour assainir la situation financière du club. Mais il reste à convaincre les supporters, invités à s’exprimer sur ce plan après avoir qualifié le projet de "poudre aux yeux".

Angelini avait évoqué un vote de confiance des supporters comme condition de son engagement. Une idée qui divise aujourd’hui : certains craignent d’être instrumentalisés ou préfèrent s’abstenir. Un refus de voter massif serait malvenu, mais peu probable.

Accompagné de Pierre François, qui deviendra directeur général après le closing prévu dans une semaine, Angelini devra rassurer et donner des garanties concrètes. Une annonce autour de la recherche d’un nouveau directeur sportif est aussi attendue. En attendant les résultats sportifs, le Standard joue véritablement une partie de son avenir ce mardi.