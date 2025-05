Nettoyage dans le noyau, avec ou sans un nouvel entraîneur : pourquoi La Gantoise risque de vivre un été mouvementé

Le KAA Gent connaît des playoffs terribles. Seulement une victoire en huit matchs, le plus de buts encaissés de tous les temps, aucune amélioration en termes de niveau de jeu... Sam Baro et Arna Vidarsson ont beaucoup de travail à faire lors du prochain mercato estival.

Les Champions Play-offs auront tourné au cauchemar pour La Gantoise. Avec seulement trois petits points pris sur vingt-quatre possibles, les Buffalos ont échappé de justesse à un zéro pointé, grâce à une victoire à l'Antwerp.

La sixième et dernière place, plus que probable désormais, constitue un verdict logique, aussi sévère que mérité. Le limogeage de Wouter Vrancken n’a pas produit l’électrochoc espéré. L’effectif montre trop de lacunes et nécessite un sérieux remaniement. La position de l'entraîneur Danijel Milicevic, lui aussi en sursis, soulève déjà des interrogations.

Pas d'Europe, un effectif à réduire

Gand ne disputera pas de compétition européenne la saison prochaine. Une réalité qui impose une réduction de l’effectif. Certains joueurs comme Surdez ou Gerkens pourraient plier bagage, tandis que le capitaine Sven Kums prend sa retraite. Un nouveau leader devra émerger. Mathias Delorge, 20 ans, pourra-t-il assumer ce rôle ou faudra-t-il recruter un patron de jeu ?

L’arrivée d’Andri Gudjohnsen avait suscité de l’espoir. Mais avec quatre buts en 44 matchs, l’Islandais a largement déçu, surtout au vu de son coût : près de trois millions d’euros. Un départ semble désormais probable. La saison prochaine, le duo offensif pourrait être composé de Vanzeir et Dean – ce dernier de retour après une grave blessure. Goore pourrait jouer le rôle de joker.

Les potentielles ventes intéressantes se situent plutôt en défense. Watanabe est suivi par Feyenoord, mais à 28 ans, sa valeur estimée à huit millions pourrait être revue à la baisse. Archie Brown est lui aussi en instance de départ, Burnley ayant manifesté son intérêt. Le contrat de Torunarigha ne devrait pas être prolongé : des renforts défensifs seront donc indispensables.

Quid de Danijel Milicevic ?

Danijel Milicevic a qualifié son équipe pour les Champions play-offs, mais c’est à peu près tout. Son avenir est flou, malgré un contrat courant jusqu’en 2028. La direction pourrait-elle se tourner vers un autre profil ? Jonas De Roeck, par exemple, a prouvé à Anvers qu’il pouvait obtenir des résultats avec un budget limité. Pour l’heure, aucun signal interne ne semble désigner Milicevic comme seul responsable de l’échec.

Une chose est sûre : l’été s’annonce agité à Gand. Qui portera encore le maillot des Buffalos en juillet reste une grande inconnue. D’ici là, il reste deux matchs pour sauver l’honneur face à Genk et l’Union.