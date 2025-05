"On avait un accord, mais j'attends" : Lokeren réagit aux propos de Nainggolan concernant sa prolongation de contrat

Lokeren-Temse a manqué la montée, mais l'aventure de Radja Nainggolan au Daknam pourrait se poursuivre. Le président Hans Van Duysen est clair : "Il reste une valeur ajoutée, sur et en dehors du terrain."

Lokeren-Temse a loupé la montée en Jupiler Pro League, ce qui n'empêche pas Radja Nainggolan de vouloir continuer l'aventure au Daknam. Cette semaine, l'ancien Diable Rouge a déclaré "J’ai donné ma parole à Lokeren-Temse, mais cela fait deux mois maintenant et je n’ai toujours rien entendu. On avait un accord, mais j’attends qu’ils me recontactent" (lire ici).

De son côté, Van Duysen fait référence à un accord verbal conclu il y a quelque temps. "Pour moi, un accord verbal a la même valeur qu’un contrat écrit", affirme-t-il dans Het Nieuwsblad. "Radja n’est pas seulement un bon joueur, c’est aussi une bonne personne. Il a été important dans nos performances."

Van Duysen se projette déjà vers l’avenir, malgré la déception de la montée manquée. Ce qui l’a le plus dérangé, c’est le chaos autour du match de dimanche : "Une personne est tombée au sol, des gens ont envahi notre banc… C’était surréaliste."

Fait notable : Van Duysen était lui-même assis sur le banc, aux côtés de l'entraîneur Stijn Vreven. "Ça m’arrive parfois. Je suis alors inscrit sur la feuille de match. Pas pour influencer, mais pour soutenir l’équipe moralement. Je n’ai jamais donné d’instruction au coach, ce n’est pas mon rôle."

Président et joueur semblent toujours se respecter, mais tout dépend désormais d’un accord formel. On saura dans les prochaines semaines si Nainggolan portera encore le maillot de Lokeren-Temse la saison prochaine.