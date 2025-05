"S'appuyer sur ceux qui incarnent l'âme du club" : premières réactions au Standard après la nomination de Marc Wilmots

Marc Wilmots est le nouveau directeur sportif du Standard. Voici les réactions du CEO Giacomo Angelini et du Manager Général, Pierre François.

C'est officiel et c'est une surprise : Marc Wilmots est le nouveau directeur sportif du Standard. Le Taureau de Dongelberg va remplacer Fergal Harkin, en partance pour Bolton, en Angleterre.

Wilmots revient donc là où il a marqué les esprits comme joueur, de 1991 à 1996. Il n'avait plus de poste depuis son départ de Schalke 04, où il était également directeur sportif.

Le Standard veut s'appuyer sur ceux "qui incarnent l’âme du club"

Dans le communiqué du Standard, Giacomo Angelini a réagi à la nomination de l'ancien sélectionneur des Diables. "Marc WILMOTS n’est pas seulement une légende du Standard, c’est un homme de caractère, de principes et de vision. Son retour est un message fort : nous voulons reconstruire sur des bases solides, en nous appuyant sur ceux qui incarnent l’âme du club. Marc connaît parfaitement l’ADN du Standard. Il n’a pas seulement l’expérience du terrain, il a la culture de la gagne."

Son arrivée s’inscrit dans une volonté de professionnalisation de notre projet sportif"

Une nouvelle aussi commentée par le Manager Général des Rouches, Pierre François. "L’arrivée de Marc WILMOTS comme Directeur Sportif s’inscrit dans une volonté de professionnalisation accrue et de clarté dans notre projet sportif. Son leadership naturel, son réseau notamment formé par les Diables Rouges qu’il a dirigés et sa connaissance du football international seront essentiels pour structurer et faire progresser le club à tous les niveaux."

Marc Wilmots aura donc la lourde tâche de réaliser un mercato estival avec des moyens très limités, afin de permettre au Standard d'assurer d'abord son avenir en première division, avant, peut-être, de retrouver une partie de ses lettres de noblesse. Cette annonce intervient lors d’une journée importante pour l'avenir du club, au cours de laquelle la nouvelle direction rencontrera les représentants des supporters afin de présenter son projet. (lire ici).